Г. Карелова: Работники ликвидируемых предприятий получат дополнительные гарантии

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала изменения в Трудовой кодекс в части предоставления гарантий работнику в связи с ликвидацией организации.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон, вносящий изменения в Трудовой кодекс в части предоставления гарантий работнику в связи с ликвидацией организации. Согласно документу работодатель будет обязан сохранить средний месячный заработок в течение двух месяцев на период трудоустройства работника после увольнения, а при положительном решении органа службы занятости – предоставить пособие за третий месяц.

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«За последнее время в условиях новых вызовов ситуация на рынке труда серьезно изменилась и потребовала от государства принятия срочных и безотлагательных мер по поддержке занятости и сохранению доходов граждан. По последним данным, в июне число безработных составило 4,5 миллиона человек, увеличившись за несколько месяцев на полтора миллиона», — сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя принятие закона.

В условиях новых вызовов ситуация на рынке труда серьезно изменилась и потребовала от государства принятия срочных и безотлагательных мер по поддержке занятости и сохранению доходов граждан

«Многие компании были вынуждены прекратить свою деятельность, и работники не смогли получить положенные им пособия. С вступлением в силу нового закона предприятие не будет ликвидировано до тех пор, пока уволенные сотрудники не получат все причитающие выплаты. Принятые меры значительно усиливают трудовые гарантии», — добавила вице-спикер СФ.

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