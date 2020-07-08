Source: Russia Federal Space

#Протон-ПМ#НПО Энергомаш#Главное#Дмитрий Рогозин08.07.2020 16:28

Дмитрий Рогозин посетил пермские НПО «Искра» и Протон-ПМ

В рамках рабочего визита в Пермский край генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин совместно с главой Пермского края Дмитрием Махониным посетил НПО «Искра» и загородную производственную площадку Протон-ПМ (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»). На этой территории создаётся современный производственный комплекс по изготовлению двигателей РД-191 для ракеты-носителя семейства «Ангара» и другой перспективной ракетно-космической техники. Проект, который имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта, планируется реализовать до 2025 года.

В ходе посещения Протон-ПМ глава Госкорпорации осмотрел строящийся корпус, где разместятся цехи механической обработки, механосборки и окончательной сборки, а также гальваническое производство. В настоящее время завершаются работы по теплоснабжению объекта, началась внутренняя отделка. После визита Дмитрия Рогозина в октябре 2019 года на создание механосборочного и гальванического производства выделено дополнительное государственное финансирование в размере 500 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор Протон-ПМ: «Создание на загородной площадке современного комплекса по изготовлению жидкостных ракетных двигателей — ключевой проект для предприятия. Наша задача — к 2023 году приступить к серийному производству РД-191 с возможностью выпуска до 40 двигателей в год. Для решения этой задачи мы реконструируем, оптимизируем и вводим в эксплуатацию новые мощности.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш, глава интегрированной структуры: «В настоящее время в НПО Энергомаш проводятся работы по совершенствованию конструкции РД-191 и снижению трудоёмкости его изготовления за счёт модернизации ряда технологических процессов. Затем мы эти решения будем тиражировать на пермскую площадку. И там уже с учётом создания современного производственного комплекса у нас появится возможность изготавливать двигатели с необходимыми ценовыми параметрами и, соответственно, обеспечить конкурентоспособность не столько самого двигателя, сколько ракеты-носителя, а также оптимальную стоимость запуска полезной нагрузки».

После осмотра строительной площадки состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы реализации приоритетного регионального инвестпроекта. В частности, были рассмотрены такие направления работы, как возведение нового здания школы, организация жилищного строительства и развитие спортивного кластера. Напомним, что создание производственного комплекса современных ракетных двигателей и качественной социальной инфраструктуры реализуется в рамках соглашения Правительства Пермского края и Госкорпорации «Роскосмос», в котором закреплён план развития Технополиса «Новый Звёздный».

В ходе визита глава Роскосмоса также вручил работникам Протон-ПМ государственные награды РФ. Почётное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности» присвоено заместителю исполнительного директора по качеству — главному контролёру Александру Лядову и заместителю начальника конструкторского отдела по эксплуатации Ивану Кузнецову. Гальваник цеха 48 Наталья Щинова, старший мастер цеха 6 Вячеслав Беляев и старший мастер цеха 79 Алексей Макшаков получили из рук Дмитрия Рогозина почётные грамоты Роскосмоса. Благодарностями Госкорпорации награждены слесарь механосборочных работ цеха 3 Вячеслав Щербинин и начальник бюро экономической безопасности Алексей Цыбин. В свою очередь глава региона Дмитрий Махонин наградил благодарственными письмами губернатора Пермского края слесаря механосборочных работ Виктора Баранова и руководителя пресс-службы Наталью Лазукову.

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