Е. Зленко: Северные территории получают новый импульс развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала одобрение закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне страны.

Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» учитывает предложения субъектов РФ, входящих в Арктическую зону России и сенаторов, заявила заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа , комментируя одобрение документа Советом Федерации.

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«Закон содержит новеллы в виде управляющей компании и вводит понятие резидента Арктической зоны и меры их поддержки, определяет механизмы развития российской Арктики на перспективу», — пояснила сенатор.

Очень важно, что законом предусмотрена программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов

Федеральный закон определяет правовой режим Арктической зоны РФ, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности и порядок ее осуществления в Арктической зоне страны. Стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности необходимы для создания экономической основы социального развития территории, улучшения качества жизни граждан.

Парламентарий обратила внимание, что очень важно, что законом предусмотрена программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне и стандарт ответственности резидентов Арктической зоны во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Российской Федерации, проживающими и осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность в Арктике.

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