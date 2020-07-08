Из-за экстремальной жары компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» перешла на усиленный режим работы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июля 2020, 11:00

В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» введен усиленный режим работы в связи с рекордно высокой температурой на территории Донского края и риском возникновения пожаров.

Аварийные бригады филиалов газовой компании круглосуточно находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. При необходимости, возможно привлечение дополнительных бригад.

Ежедневно специалисты компании обходят трассы газопроводов. Особое внимание уделяют объектам, расположенным в местах прохождения газопроводов через лесные и степные массивы.

Организована работа по выявлению потенциально опасных для возгорания участков, находящихся в непосредственной близости от зон прохождения газопроводов и объектов газораспределительных систем. Проводятся предупредительные мероприятия: выкос травы, опашка зон прохождения газопроводов, контроль состояния трасс газопроводов, территорий и подъездных путей к газорегуляторным устройствам, шкафным распределительным пунктам, газорегуляторным пунктам, станциям электрохимзащиты, газовым колодцам и отключающим устройствам.

Из-за сильной жары (в отдельные дни дневная температура в тени превышала +40 градусов) для предотвращения перегревания работников, выполняющих работы на открытом воздухе, было принято решение временно изменить порядок рабочего дня, перенеся выполнение работ на утреннее и вечернее время.

«Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки газа всем потребителям, которая не должна прекращаться из-за природных катаклизмов», — рассказал Алексей Исаев первый зам. генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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