Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#ЦУП#Прогресс МС-14#МКС#МКС-63#Прогресс МС-15#Союз МС-1708.07.2020 12:33

Коррекция орбиты МКС намечена на 11 июля

С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-15» и пилотируемого корабля «Союз МС-17» на 11 июля 2020 года запланирована коррекция её орбиты.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), двигатели корабля «Прогресс МС-14» будут включены в 22:15 мск и проработают 277 секунд, после чего средняя высота орбиты станции уменьшится на 1 км и составит около 418 км над Землёй.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

MIL OSI