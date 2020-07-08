Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Электро-Л#Орбитальные группировки#ДЗЗ08.07.2020 09:08

Лётные испытания «Электро-Л» № 3 продолжаются

В воскресенье, 5 июля 2020 года, в рамках лётных испытаний в соответствии с циклограммой полета был выдан импульс коррекции, завершивший перевод гидрометеорологического космического аппарата «Электро-Л» № 3 производства НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в окрестность точки стояния 76 градусов восточной долготы. С 6 июля 2020 года начаты проверки функционирования целевой аппаратуры космического аппарата.

Космические аппараты «Электро-Л» разработаны и изготавливаются в НПО Лавочкина для геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» в рамках Федеральной космической программы России. Основная цель системы — обеспечение мониторинга Земли и предоставление независимых метеорологических данных заинтересованным ведомствам Российской Федерации. Кроме того, аппараты серии «Электро» используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Космические аппараты спроектированы по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина. Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения (дистанционное зондирование Земли, космическая астрономия).

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