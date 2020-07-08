Одобрен закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил К. Долгов.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области , закон определяет правовой режим Арктической зоны РФ, меры государственной поддержки и порядок осуществления там предпринимательской деятельности.

Арктической зоной признаются сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, а также участки континентального шельфа РФ, на которых в соответствии с данным Федеральным законом и иными федеральными законами устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности;

Федеральным законом определяются сухопутные территории Арктической зоны. Участки континентального шельфа Арктической зоны будут определяться Правительством РФ.

Устанавливается порядок финансового обеспечения создания или модернизации объектов инфраструктуры на указанной территории.

Закрепляются полномочия по управлению Арктической зоной уполномоченного федерального органа — Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, управляющей компании и общественного совета Арктической зоны.

Определяется правовое положение резидентов Арктической зоны, в частности, устанавливается порядок и основания приобретения и прекращения статуса ее резидента, критерии отбора резидентов Арктической зоны, случаи, в которых комиссией по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности принимается решение об отказе в заключении такого соглашения, условия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, порядок его изменения и расторжения.

Управляющая компания вносит в реестр резидентов Арктической зоны запись о регистрации лиц в качестве ее резидентов в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности.

Предусматриваются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне, в частности, особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предоставление резидентамльгот по налогам, возмещения части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и установление иных мер поддержки резидентов Арктической зоны.

Устанавливается, что в Арктической зоне будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, с учетом положений Федерального закона. В целях применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны Арктическая зона приравнивается к особой экономической зоне. Правительство РФ вправе определять перечень действий, которые не могут совершаться с товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на участках Арктической зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Устанавливается порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и предоставление отчетности резидентом Арктической зоны.

Устанавливается полномочие Правительства РФ по утверждению программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России, осуществляемой в Арктической зоне.

Федеральный закон вступает в силу по истечении сорока пяти дней после дня его официального опубликования.

СФ также одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

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