Source: Russia – Council of the Federation

Тема «правительственного часа» — «О мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в изменившихся экономических условиях».

В рамках «Правительственного часа» перед сенаторами выступил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он рассказал о прохождении отечественной промышленностью наиболее сложного этапа пандемии коронавируса и мерах поддержки отраслей в изменившихся экономических условиях.

Смотрите также

По словам министра, пандемия, обрушение сырьевых рынков, сжатие спроса поставили перед нашей страной ряд нестандартных вызовов. «К сожалению, для большинства отраслей весна стала временем непростых испытаний. Избежать драматического сценария удалось за счёт оперативной реализации комплекса мер поддержки», — отметил Денис Мантуров.

Для большинства отраслей весна стала временем непростых испытаний. Избежать драматического сценария удалось за счёт оперативной реализации комплекса мер поддержки

«В процессе мониторинга мы выявили наиболее проблемные отрасли. Адресные решения, которые поддержал Президент, были направлены на стимулирование спроса на продукцию автомобильной и авиационной промышленности, отраслей сельскохозяйственного и пищевого машиностроения», — рассказал глава Минпромторга.

По его словам, особые меры предусмотрены в отношении легкой промышленности и наших социальных индустрий — производства детских и спортивных товаров, музыкальных инструментов и продукции реабилитационной направленности.

Министр напомнил о поддержке системообразующих организаций. «Это 1 335 предприятий, из которых 568 – в периметре ведения Минпромторга. Все они получили доступ к льготным кредитам на пополнение оборотного капитала. И на сегодня компании «обработки» привлекли по данному механизму уже более 75 млрд рублей».

Индустриальный бизнес также получил возможность привлекать льготные, а при сохранении занятости безвозвратные кредиты на возобновление деятельности, сказал Денис Мантуров.

Он отметил конструктивное взаимодействие с субъектами РФ в трудный для экономики период. «Сопряжение усилий органов власти всех уровней и бизнеса позволили промышленности пройти период турбулентности без больших потерь. При этом мы приобрели новый опыт и извлекли уроки, которые уже учитываем в своей работе».

Пандемия, как и любой кризис, дала отдельным секторам и предприятиям дополнительные стимулы к развитию, и освоению новых рынков, сказал Денис Мантуров.

В своих выступлениях сенаторы подняли вопросы, связанные с развитием импортозамещения, диверсификацией производства, повышением экспортного потенциала промышленности, регулированием ввозных и вывозных пошлин.

Говорилось о проблемах утраты ряда производств, потери конкурентоспособности отечественной продукции, необходимости развития глубокой переработки, обновления производственных фондов, поддержки отечественных экспортеров.

По словам Председателя Комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга российский экспорт падает, например, в сфере станкостроения рынок обеспечивается только на 20% поставками отечественных предприятий, есть проблема с доступностью средств. «Научное обеспечение деятельности промышленного комплекса страны требует пристального внимания Министерства и развития. Компонентная отрасль разрушена, донастройки требуют механизмы развития остальных отраслей».

«Министерству промышленности и торговли следует детально проработать восстановление промышленности после коронавируса. Министерство не должно затыкать дыры, оно должно развивать промышленность, тем более в условиях необходимости возрождения российского производства», — считает глава профильного Комитета СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила те меры, которые предпринимаются Правительством РФ по изменению соотношения несырьевого и сырьевого экспорта. Однако пока показатели несырьевого экспорта и в структуре экспорта, и в структуре государственного бюджета несопоставимы с возможностями нашей страны, считает глава СФ.

Важно, по ее мнению, чтобы мы могли экспортировать больше станков, оборудования высокотехнологичной продукции, разнообразной продукции химической промышленности, фармацевтики, легкой промышленности.

«Здесь есть большой потенциал роста. И для этого необходимы более энергичные меры, нужны знаковые, прорывные проекты, чтобы Россия вернула себе статус крупной промышленной и высокотехнологичной державы».

По итогам обсуждения был принят проект постановления Совета Федерации, который будет доработан с учетом высказанных в ходе обсуждения предложений и мнения субъектов Федерации.

MIL OSI