Предоставлены гарантии по выплате выходного пособия работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо сокращением

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили закон о внесении изменений в Трудовой кодекс.

На 485-м заседании Совет Федерации одобрил изменения в Трудовой кодекс в части предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севераи приравненных к ним местностях

По словам председателя Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы , законом вносятся изменения в Трудовой кодекс, которыми устанавливается правовой механизм, обеспечивающий сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем, кто приобретает право на данную гарантию после завершения ликвидации организации.

Уточнен порядок выплаты работодателями выходных пособий, а также выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации. Все выплаты, полагающиеся работнику при ликвидации организации, должны быть произведены в полном объеме, в том числе до истечения периода трудоустройства, до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством.

«Предусмотренные законом изменения будут способствовать согласованию норм трудового и гражданского законодательства в целях реализации конституционных принципов равенства и справедливости при осуществлении защиты трудовых прав граждан», — сказала Инна Святенко.

Смотрите также

MIL OSI