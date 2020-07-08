Приговором суда в Республике Беларусь гражданин данного государства признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы за совершенные в Российской Федерации преступления

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором суда Центрального района г. Гомеля Республики Беларусь гражданин данного государства Ахраменко А.С., с учетом внесенных судом апелляционной инстанции изменений, признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима за совершенные в Российской Федерации преступления, предусмотренные ч.1 ст.131, ч.1 ст.132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовное дело по обвинению указанного лица в совершении изнасилования и иных действиях сексуального характера в отношении потерпевшей расследовалось следственным отделом по г. Калуге Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.

С 2015 года Ахраменко А.С. находился в федеральном и межгосударственном розыске.

После установления Ахраменко А.С. на территории Республики Беларусь материалы дела с запросом об осуществлении его уголовного преследования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2016 году переданы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

Постановленный судом приговор является примером успешного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

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