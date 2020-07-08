Source: Russia – Council of the Federation

Комитетам СФ поручено проанализировать доклад в целях подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в законодательство.

Принято Постановление Совета Федерации «О докладе Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2019 год».

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Документ представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края .

Сенатор сообщил, что Комитет СФ совместно с Генеральной прокуратурой доработали текст Постановления СФ. Поступило много предложений как от комитетов СФ, так и от отдельных сенаторов.

Андрей Клишас поблагодарил Генеральную прокуратуру за конструктивное сотрудничество с Советом Федерации.

Комитетам Совета Федерации поручено проанализировать доклад в целях подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

Комитету СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Генеральной прокуратурой РФ поручено принять меры по выполнению рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО), направленных на установление правил взаимодействия парламентариев с третьими лицами (лоббистами), а также на предотвращение конфликта интересов при трудоустройстве парламентариев после окончания срока их полномочий.

В Постановлении СФ содержится ряд рекомендаций Правительству РФ. В частности, предложено продолжить во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ и палатами Федерального работу над проектом федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Правительству рекомендовано обеспечить реализацию программ импортозамещения, обратив особое внимание на их реализацию в отрасли станкостроения.

Генеральной прокуратуре РФ рекомендовано уделять при реализации мер по преодолению последствий распространения новой коронавирусной инфекции особое внимание соблюдению законности при назначении и выплате пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, в том числе страховых и денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, включая работников социальных учреждений, прочих специальных федеральных выплат, направленных на поддержку граждан Российской Федерации.

Генеральной прокуратуре предложено не допускать ослабления надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов и целевым использованием бюджетных средств, за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Особое внимание следует уделять проверке законности использования бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, и при необходимости принимать меры прокурорского реагирования.

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