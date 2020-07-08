Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#ЦУП#Прогресс МС-13#МКС#МКС-6308.07.2020 08:45

«Прогресс МС-13» готовят к расстыковке

В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) планируется завершение миссии транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13». На борту МКС российские члены экипажа шестьдесят третьей длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер завершают приготовления «грузовика» к расстыковке, которая запланирована на среду, 8 июля 2020 года, в 21:22 по московскому времени.

Согласно расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 00:31:42 мск 9 июля 2020 года. Спустя четыре минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение.

В соответствии с расчётными данными специалистов ЦУП в 01:05 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-13» войдёт в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в несудоходном районе акватории Тихого океана.

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