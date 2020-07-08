Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Союз-508.07.2020 11:20

РКЦ «Прогресс» продолжает работы по проекту «Союз-5»

В конце июня 2020 года в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г. Чебоксары) при участии группы специалистов РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — конструкторов и технологов — под руководством генерального директора Дмитрия Баранова прошёл первый этап приёмосдаточных работ оборудования для сварки трением с перемешиванием по программе ракеты-носителя «Союз-5».

Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Для создания перспективной ракеты-носителя «Союз-5» по заказу РКЦ «Прогресс» в «Сеспель» будут изготовлены три установки и оснастка к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов. Согласно техническому заданию, установки способны обеспечивать сварку листов толщиной порядка 30 мм, оборудование мощное, и это положительно сказывается на качестве шва и точности работ.

Для приёмки оборудования в «Сеспель» были отправлены 3 сектора обечайки из нового алюминиевого сплава, из которого будут в дальнейшем изготавливаться баки новой ракеты «Союз-5». По результатам первого этапа приёмосдаточных работ проводится отладка программного обеспечения. В настоящее время в РКЦ «Прогресс» готовится фундамент под оборудование для сварки трением с перемешиванием. К концу III квартала первую установку доставят на предприятие в Самару.

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