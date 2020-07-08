Source: Russia – Council of the Federation

Меры по предупреждению теперь распространяются на все этапы, начиная с разведки нефти, отметила глава СФ.

Создан действенный механизм по недопущению разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сказала журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга , отвечая на вопросы журналистов о возможности избежать в будущем ситуаций, аналогичных произошедшему в Норильске.

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На 485-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Поручение по разработке этого законопроекта было дано Президентом РФ, отметила Валентина Матвиенко. «Безусловно, этот закон позволит предупредить и не допустить в дальнейшем подобных ситуаций. Документ предусматривает необходимость полного финансового покрытия ущерба, нанесенного экологии и природе, предложен механизм такого финансового покрытия», — сказала Председатель СФ.

По ее словам, главным является профилактика чрезвычайных ситуаций. «Эти меры по предупреждению подобных явлений теперь распространяются на все этапы, включая разведку и добычу нефти, транспортировку и хранение нефтепродуктов. Теперь необходимо наличие специального плана действий по ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов. Такой план – это не формальная бумага, он будет составляться при жестком контроле со стороны целого ряда министерств и ведомств и будет обязательным к исполнению».

Конкретные правовые нормы регулирования не позволят замалчивать и скрывать подобные катастрофические ситуации. «Действовать по принципу «не выносить сор из избы» больше не получится», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

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