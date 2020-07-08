СФ поддержал закон «О государственном социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере»

Source: Russia – Council of the Federation

Закон направлен на регулирование отношений, связанных с формированием и исполнением государственных социальных заказов на оказание услуг.

На 485-м заседании Совета Федерации сенаторы поддержали закон «О государственном социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере». «Документ регулируют отношения, связанные с формированием и исполнением государственных и муниципальных социальных заказов на оказание государственных и муниципальных услуг физическим лицам в отраслях социальной сферы таких, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура, спорт, туризм»,- сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области .

По словам сенатора, законом обеспечивается сохранение сложившейся численности бюджетной сети, вовлечение НКО в оказание услуг и конкурентное распределение бюджетных средств.

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Действие норм закона в 2021 – 2024 годах будет применяться в режиме апробации по специальному перечню регионов, который будет разработан и представлен Правительству РФ.

Как отметил парламентарий, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации реализует положения Федерального закона «О государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере» путем внесения изменений в два закона — Закон и физической культуре и спорте и Закон об основах социального обслуживания граждан РФ.

«В первом случае будет исполнение государственных (муниципальных) услуг в сфере физкультуры и спорта будет осуществляться путем установления государственного задания, а в сфере социального обслуживания индивидуальная программа с прописанными в ней положениями будет использоваться как социальный сертификат на получение государственной муниципальной услуги в социальной сфере», — заключил Валерий Рязанский.

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