Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика09.07.2020 11:29

Александр Скворцов – космонавт-испытатель 1 класса

На основании приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 7 июля 2020 года космонавту Александру Скворцову присвоен следующий класс — космонавт-испытатель 1 класса. Классность присваивается в зависимости от количества и качества выполненных полетов.

По первой профессии Александр Скворцов — военный летчик 1 класса, освоил самолеты Л-39, МиГ-23 и Су-27. Имеет общий налет более 1000 часов. Он выполнил три космических полета, суммарное время которых составляет 545 суток. В ходе второй космической экспедиции Александр Скворцов успешно реализовал задачи двух запланированных выходов в открытый космос.

В настоящий момент Александр Скворцов является инструктором-космонавтом-испытателем — начальником группы кандидатов в космонавты и продолжает проходить подготовку в отряде космонавтов Роскосмоса в составе группы специализации и совершенствования.

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