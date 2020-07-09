А. Кутепов: Предложения Совета по вопросам газификации регионов при СФ направлены в Правительство

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о совершенствовании целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по газификации регионов, подготовленные Советом по вопросам газификации субъектов РФ при верхней палате Парламента.

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Сенатор отметил, что в процессе осуществления подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения для газораспределительных организаций (ГРО) как исполнителя по договору о подключении, является обязательным согласование выбора трассы прокладки газопровода, оформление земельных участков (в том числе лесных фондов) для размещения газопровода на период строительства, оформление ордера/разрешения на производство земляных работ, проведение иных мероприятий.

При этом конкретный перечень необходимых услуг может различаться в зависимости от требований регионального законодательства.

По словам парламентария, одной из основных проблем при оформлении исходно-разрешительных документов для создания сетей газораспределения и непосредственно проведения строительно-монтажных работ является неопределенность сроков оказания указанных выше государственных или муниципальных услуг.

«Наиболее актуальна данная проблема для объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта», определенного Целевой моделью, для которого Целевой моделью предусмотрены жесткие сроки проведения мероприятий по подключению», — указал Андрей Кутепов.

Для соблюдения сроков подключения «модельного объекта», предусмотренных Целевой моделью, требуется оказание перечисленных государственных (муниципальных) услуг в суммарный срок, не превышающий 20 рабочих дней.

С целью устранения указанной проблемы предлагается дополнить Целевую модель необходимым мероприятием – регламентация порядка оказания уполномоченными органами и организациями соответствующих государственных (муниципальных) услуг, с обязательным указанием сроков осуществления необходимых действий.

На основании практического опыта реализации договоров подключения также выявлено, что существует значительное количество критериев, объективно влияющих на сроки подключения, подпадающих под критерии «модельного объекта». Учитывая данный факт, представляется целесообразным детализировать критерии отнесения объектов к модельным. Нужно дополнительно ввести такие критерии, как «трасса газопровода проходит только по землям, принадлежащим на праве собственности муниципальным образованиям», «по трассе газопровода отсутствуют пересечения с автомобильными и железными дорогами, а также инженерной инфраструктурой» и рядом других.

В целом, сочетание уточнения параметров модельного объекта и оказание поименованных государственных или муниципальных услуг в суммарный срок, не превышающий 20 рабочих дней, позволит обеспечить проведение мероприятий по подключению в сроки, предусмотренные Целевой моделью.

Одновременно предлагается внести изменения в Правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. В них нужно предусмотреть дифференциацию сроков подключения первой категории заявителей в зависимости от наличия критериев, приведенных выше для описания «модельного объекта».

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность продления сроков подключения, осуществление которого приходится на период неблагоприятных для соответствующих работ климатических условий, которые могут подтверждаться справкой подразделения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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