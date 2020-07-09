Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Международного клуба агробизнеса.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в заседании Международного клуба агробизнеса на тему «Вызовы, стоящие перед АПК в новых условиях».

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Мероприятие прошло в Международной промышленной академии.

«За последние годы – это всем хорошо известно – российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста», — подчеркнул законодатель. Так, сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн.

Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания

Алексей Майоров обратил внимание, что Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций.

«Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась и российская, и мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Нужно надежно обеспечить собственный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции», — сказал парламентарий.

Сенатор особо отметил, что в период пандемии (март-май текущего года.) перебоев с поставками продовольствия, резкого скачка цен не было не в одном субъекте Российской Федерации. «В рамках парламентского контроля при выявлении фактов необоснованного завышения цен наш Комитет обращался в Минсельхоз России в рамках работы соответствующего штаба», — констатировал он.

По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из‑за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат. Речь идет не только о крупных предприятиях и агрохолдингах, но прежде всего о небольших производствах, фермерских хозяйствах. Для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны.

Алексей Майоров отметил, что по итогам прошлого года совокупный объем поддержки предприятий малого бизнеса составил около 90 млрд рублей. Подготовленные Минсельхозом меры предоставляются только фермерам и кооперативам. Это гранты на создание новых и развитие действующих небольших хозяйств, а также на расширение материально-производственной базы сельскохозяйственных кооперативов.

По словам главы Комитета СФ, важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции. Прежде всего, речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок.

«Развитие АПК – это не только решение производственных задач, это создание новых рабочих мест, повышение доходов, качества жизни миллионов людей», — подчеркнул сенатор. «Нам нужны высокие темпы в развитии инфраструктуры, социальной сферы села, включая системы здравоохранения, образования, культуры, решение жилищных вопросов сельчан. Нужны современные, безопасные автомобильные дороги и инженерные сети и, конечно, развитие цифровой инфраструктуры, которая востребована и гражданами, и бизнесом».

Алексей Майоров отметил, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» вызвала огромный положительный отклик у сельских жителей на встрече с Председателем Совета Федерации в марте этого года. «Одним из наиболее востребованных ее механизмов является сельская ипотека. На сегодняшний день данным инструментом уже воспользовались 3800 человек в 61 регионе. Кредитов выдано на 7,7 миллиардов рублей. При этом заявок Министерство сельского хозяйства РФ получило на 102,4 миллиарда рублей».

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