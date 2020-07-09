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Центр Келдыша. Внедрение современных технологий сварки – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Центр Келдыша#Главное

09.07.2020 09:53

Внедрение современных технологий сварки

Специалистами отделения экологии и энергообеспечения Центра Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с целью решения технологических вопросов по созданию элементов систем обеспечения теплового режима космических аппаратов и требований к данным системам, в т.ч. к сварке неповоротных стыков, внедрены такие технологические процессы, как орбитальная и диффузионная сварка.

Орбитальная сварка обеспечивает выполнение кольцевых неповоротных стыков при соединении деталей из стали или сплавов, что является ответственной технологической операцией в цикле изготовления контуров с капиллярной прокачкой двухфазного теплоносителя и радиационных теплообменников для космических аппаратов с длительным ресурсом работы. При изготовлении данных устройств важно сохранение сечения проточных частей в местах соединений. Орбитальная сварка позволяет обеспечить сохранение герметичности устройства на весь срок службы.

Высокая стабильность размеров и повторяемость результатов, отсутствие ошибок, связанных с человеческим фактором, делают этот метод сварки в некоторых случаях единственным, способным обеспечить требуемый уровень качества. При создании элементов систем обеспечения теплового режима космических аппаратов применение диффузионной сварки позволяет получать биметаллические соединения из пары алюминий-нержавеющая сталь. К преимуществам данной технологии относится возможность сварки разнородных материалов с получением равнопрочного шва без существенных изменений в физико-химических характеристиках. Такая сварка позволяет создавать прочные конструкции как из однородных материалов со сплавами, так и из разных материалов с резко отличающимися характеристиками.

Технологии орбитальной и диффузионной сварки в настоящее время внедрены специалистами Центра Келдыша в процессы изготовления изделий для создания передовых теплопередающих устройств систем обеспечения теплового режима.

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