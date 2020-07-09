В Астраханской области в результате принятых прокуратурой мер погашена задолженность по муниципальному контракту на сумму свыше 19 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Проведенной Ахтубинской городской прокуратурой Астраханской области проверкой установлено, что администрацией МО «Поселок Нижний Баскунчак» в 2019 году заключен муниципальный контракт по закупке топлива (мазута) на отопительный сезон. При этом подрядчик исполнил обязательства по контракту.

Однако в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация не произвела оплату поставленного товара, в связи с чем возникла задолженность на общую сумму более 19 млн рублей.

В целях устранения нарушений прокуратура города направила материалы проверки в УФАС России по Астраханской области для рассмотрения вопроса об административной ответственности виновных лиц по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

Кроме того, городской прокуратурой главе администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» внесено представление. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо администрации поселка привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность перед юридическим лицом погашена в полном объеме.

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