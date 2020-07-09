В. Бондарев: Нужно повысить эффективность межведомственного взаимодействия структур, обеспечивающих общественную безопасность в военных городках

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности.

В г. Энгельс Саратовской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности. Мероприятие провел Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

В заседании приняли участие губернатор Саратовской области Виктор Радаев, РадаевВалерий ВасильевичГубернатор Саратовской области представители федеральных и региональных органов государственной власти и силовых структур.

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Обсуждались вопросы состояния и нормативно-правового регулирования обеспечения общественной безопасности в военных городках.

В соответствии со статьей 72 Конституции РФ обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, отметил Виктор Бондарев. Кроме того, напомнил сенатор, в статье 132 Конституции отмечено, что осуществление охраны общественного порядка относится также и к ведению органов местного самоуправления. При этом, согласно обновленной Конституции, муниципальная власть включена в систему публичной власти, которая благодаря этому перестаёт быть разорванной, становится единой.

Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Валерий Радаев и Виктор Бондарев

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Выездное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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На сегодняшний день вопросы общественных отношений в сфере безопасности регулируются федеральным законом «О безопасности», регламентируются Концепцией общественной безопасности в РФ. Государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется на основе Стратегии национальной безопасности РФ. В отношении вопросов безопасности в военных городках применяются также закон «О закрытом административно-территориальном образовании» и закон «О статусе военнослужащих».

Виктор Бондарев отметил, что требуется повышение эффективности и качества межведомственного взаимодействия всех структур, обеспечивающих общественную безопасность в военных городках и ЗАТО.

Требуется повышение эффективности и качества межведомственного взаимодействия всех структур, обеспечивающих общественную безопасность в военных городках и ЗАТО

Валерий Радаев подчеркнул, что тема обсуждения крайне важна в разрезе социального благополучия жителей военных городков. «В настоящее время в Саратовской области 8 военных городков. Они нуждаются в обновлении, приведении к высоким стандартам всех сфер жизнеобеспечения. Создание механизмов, повышающих качество жизни военнослужащих и их семей, — это комплексная, многоуровневая работа», — сказал глава региона.

Виктор Бондарев поблагодарил за возможность проведения мероприятия в Саратовской области. По его словам, важно на месте оценить состояние военных городков и проработать необходимые изменения в действующее российское законодательство.

В ходе заседания сенаторы, представители федеральных и региональных органов государственной власти и силовых структур обсудили предложения, которые могут стать основой для разработки законодательных инициатив, направленных на совершенствование государственной политики в сфере общественной безопасности.

По итогам мероприятия будут подготовлены соответствующие рекомендации.

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