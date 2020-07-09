В. Матвиенко: Все правовое пространство России необходимо привести в соответствие с обновленной Конституцией РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось внеочередное заседание Президиума Совета законодателей РФ на тему «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции».

Необходимо привести в соответствие с Конституцией все правовое пространство России, нормативные акты всех уровней – федерального и регионального, укрепить роль местного самоуправления в системе публичной власти. Всё это необходимо выполнить точно, юридически строго, не в ущерб качеству принимаемых законов.

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Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступая на внеочередном заседании Президиума Совета законодателей РФ. Мероприятие прошло в онлайн формате и было посвящено актуальным вопросам совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции.

«С 4 июля мы живём по нормам обновлённой Конституции. Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории», — сказала Валентина Матвиенко. Она отметила впечатляющий результат итогов голосования, поблагодарила субъекты Федерации за проведение голосования на высоком организационном уровне.

С 4 июля мы живём по нормам обновлённой Конституции. Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории

«Граждане сделали выбор в пользу тех политических и социальных принципов, нравственных, духовных ценностей, которые, можно сказать, впитаны нашей страной на протяжении всей её более чем тысячелетней истории. Сильное государство, социальная защищённость, забота о детях, поддержка семьи, образования, здравоохранения, науки, культуры, уважение к человеку труда – всё это то, что делает нас единой страной, единым народом».

Легитимность обновлённой Конституции не просто высокая, она абсолютная, сказала Председатель СФ. «Усилия извне сделать голосование по поправкам в Основной закон фактором раскола потерпели полный провал. Консолидация, сплочённость российского общества велика как никогда прежде».

Голос регионов был услышан в полной мере, подчеркнула спикер СФ «Теперь нам с вами предстоит большая совместная работа – законодательно обеспечить принятые гражданами страны изменения».

Внеочередное заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Николай Федоров

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Андрей Клишас

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Олег Мельниченко

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Внеочередное заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Геннадий Голов

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Олег Мельниченко

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Внеочередное заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Николай Федоров

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Андрей Клишас

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Геннадий Голов

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По словам Валентины Матвиенко, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, региональных парламентов, — обязаны работать как единая команда. «В одном из недавних выступлений Владимир Путин использовал такое понятие, как «расширенное правительство». Убеждена, мы можем и должны выстроить «расширенный парламент» — четкое, системное взаимодействие Федерального Собрания и законодательных органов субъектов в разработке и принятии нормативных правовых актов, необходимых для реализации обновлений Основного закона. Вижу в этом одну из задач сегодняшней встречи».

В Совете Федерации уже создана своего рода «дорожная карта», распределены зоны ответственности комитетов, рассказала глава верхней палаты. «Думаю, что и региональным парламентам стоит не затягивать с принятием планов законодательного обеспечения поправок «на местах».

Среди приоритетных направлений Валентина Матвиенко назвала приведение в соответствие с конституционными новациями положений конституций республик, уставов краёв, областей, городов федерального значения, автономий.

Кроме того, сказала глава СФ, муниципальная власть теперь включена в систему публичной власти, которая благодаря этому перестаёт быть разорванной, становится единой. «Но это абсолютно не означает, что снижена будет роль местной власти, ее значение, что она ликвидируется, как некоторые пытались интерпретировать. Нет, она по‑прежнему остаётся важной, самой близкой людям. Наша общая задача – тщательно прописать её полномочия».

Нам вместе предстоит продумать распределение полномочий между органами власти Российской Федерации и органами власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения, сказала Валентина Матвиенко. «Чётко разграничить и закрепить их в сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи, защиты семейных ценностей, молодёжной политики».

По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, сейчас наступил новый этап в развитии страны. И работа по приведению национального законодательства в соответствие с Основным законом уже началась.

Он озвучил шаги, которые нижняя палата парламента собирается предпринять по реализации положений новой Конституции РФ.

Среди наиболее серьезных направлений работы Вячеслав Володин назвал повышение качества управления, развитие взаимодействия с Правительством России. «Мы должны вместе отвечать за конечный результат по реализации принимаемых решений. Необходимо выработать четкий алгоритм взаимодействия».

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края отметил, что работа над совершенствованием законодательства ведется в тесном контакте с профильным Комитетом Государственной Думы и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Сенатор обратил внимание, что среди поправок есть вопросы, которые являются вопросами совместного действия федерального центра и субъектов Федерации. При этом парламентарий напомнил, что рабочая группа строила свою деятельность на основе постоянного диалога с региональными законодателями. Руководители законодательных собраний субъектов РФ внесли много конструктивных предложений.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников остановился на новых нормах Конституции, которые требуют длительного обсуждения и проработки. В частности, много усилий потребуется для создания единой системы публичной власти, так как это потребует принятия значительного числа нормативно правовых актов. Но без этого, подчеркнул депутат, не смогут эффективно работать система здравоохранения, образования, науки, другие сферы. Представители законодательных собраний субъектов Федерации отметили поправки, наиболее значимые для жителей регионов, граждан всей страны. Обсуждались конкретные шаги, которые будут приниматься на федеральном и региональном уровне для эффективной работы по созданию обновленной законодательной базы в соответствии с нормами Конституции РФ.

Выступление Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко на заседании Президиума Совета законодателей РФ (pdf,295Kb)

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