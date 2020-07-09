В Саратовской области осужден участник организованной преступной группы наркоторговцев

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1996 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, в крупном размере).

В суде установлено, что в период с июня 2018 года по июль 2019 года мужчина выполнял отведенную в организованной группе роль оптового закладчика. Он распространял синтетические наркотические средства на территории города Энгельса, создавая тайники-закладки и сообщая их координаты с использованием сети «Интернет» потенциальным приобретателям. Злоумышленник также передал другому участнику группы наркотики для последующей реализации. Общая масса приготовленного к сбыту наркотиков составила более 5 кг.

Для легализации преступных доходов, полученных от продажи наркотиков, злоумышленник совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 3 млн рублей.

В июле 2019 года на посту ДПС во время проверки документов мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В последующем он рассказал обо всей схеме распространения наркотиков и сделанных закладках.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил жителя г. Энгельса к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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