В. Тимченко провел выездное совещание, посвященное совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в г. Краснодаре.

Состоялось расширенное совещание Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Временной комиссией СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

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Совещание, посвященное совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Мероприятие прошло в г. Краснодаре. В формате конференц-связи в нем приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

В совещании участвовали сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко БурлачкоЮрий АлександровичПредседатель Законодательного Собрания Краснодарского края , заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Сергей Пуликовский, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном Федеральном округе Алексей Ермаков, представители федеральных и региональных органов государственной власти 14 субъектов Федерации.

«Регуляторная гильотина», о которой сказал Президент России, подразумевает коренное изменение не только законодательства, но и многих нормативных правовых актов, издаваемых министерствами, ведомствами, и эта процедура подготовки новых редакций, новых нормативных документов, новых законов займет на федеральном уровне чуть больше года», — отметил Вячеслав Тимченко.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает отмену с 2021 года всех неактуальных контрольно-надзорных требований к бизнесу. Также под «гильотину» подпадают законы и постановления советского периода, продолжавшие действовать до настоящего времени. Для принятия новых положений о видах регионального контроля, которые утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, установлен предельный срок 1 января 2022 года, напомнил сенатор.

По его словам, Правительством России, Минэкономразвития проделана большая работа: состоялись консультации с региональными и муниципальными органами власти, с представителями бизнес-сообщества, общественными организациями, с Общественной палатой РФ.

«Правительством учтено предложение субъектов Федерации о постепенном введении электронного документооборота. До 31 декабря 2023 года предусматривается возможность обмена документами на бумажных носителях. Минэкономразвития отработало блок правительственных поправок к законопроектам. В них нашли отражение практически все наши предложения», — сказал Вячеслав Тимченко.

Кроме того, отметил сенатор, профильные Комитет СФ и Временная комиссия СФ провели консультации практически со всеми субъектами РФ, был сформирован ряд предложений по реформированию контрольно-надзорной деятельности, которые были направлены в Государственную Думу.

Документы представил Алексей Херсонцев. По его словам, законопроекты о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации и об обязательных требованиях в Российской Федерации являются первым шагом в широкомасштабной реформе государственного и муниципального контроля. Будет усилено профилактическое направление работы контрольно-надзорных органов, изменится система оценки их деятельности, расширится использование информационных электронных ресурсов, усилится прозрачность проверок, уменьшится их количество.

Рабочее совещание в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко и Юрий Бурлачко

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Олег Мельниченко

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Владимир Кравченко и Юрий Федоров

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Рабочее совещание в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Рабочее совещание в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Посещение объектов социальной инфраструктуры в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Посещение предприятий в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Посещение предприятий в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Посещение предприятий в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Посещение предприятий в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Посещение предприятий в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Краснодаре

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Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель рассказал о реализации стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, влиянии распространения новой коронавирусной инфекции на экономику и о плане стабилизации экономической ситуации.

Были рассмотрены также меры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края, реализации механизмов защиты прав предпринимателей в регионе.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями, все предложения и рекомендации будут учтены в проекте решения по итогам заседания.

В рамках визита в Краснодар Вячеслав Тимченко провел встречу с председателем Законодательного Собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко, посвященную совершенствованию федерального, регионального и муниципального законодательства в связи со вступлением в силу поправок к Конституции.

Также состоялась встреча с председателем Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александром Ткаченко и резидентами регионального коворкинг-центра, на которой обсуждались актуальные вопросы развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях текущей экономической ситуации.

Парламентарии также посетили Южный завод тяжелого станкостроения, где познакомились с производственными мощностями предприятия и итогами реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной станкостроительной продукции, в том числе имортозамещающей.

Сенаторы возложили цветы к памятнику «Воинам-освободителям Краснодара» в честь75-летия Победы в Великой Отечественной войне, посетили спортивные объекты.

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