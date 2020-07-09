Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное09.07.2020 12:45

«Гонец» разработал кейс экстренной связи

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработала кейс экстренной связи, который позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной сети. В кейс установлена антенна, Wi-Fi модуль и накопитель энергии. Для передачи информации нужно подключить смартфон к Wi-Fi сети чемоданчика и запустить приложение.

С помощью этого кейса можно отправить СМС или файлы на мобильное устройство, связь осуществляется через российские спутники «Гонец-М». СМС может быть отправлено с разной степенью важности при помощи смартфона или другого мобильного устройства. Кейс экстренной связи работает как на передачу, так и на прием информации.

Спутниковая система «Гонец» также заказала разработку нового мобильного приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию.

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

MIL OSI