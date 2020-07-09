Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Прогресс МС-15#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-6309.07.2020 16:01

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о допуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» к заправке комбинированной двигательной установки и системы дозаправки космического аппарата.

Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. В соответствии с графиком специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнят плановые операции по заправке корабля «Прогресс МС-15» топливными компонентами и сжатыми газами. После окончания заправочных работ корабль вернется на площадку № 254 для продолжения предполетной подготовки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля 2020 года с космодрома Байконур по программе 76-й миссии снабжения Международной космической станции.

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