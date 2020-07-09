Г. Карелова: Народные промыслы нуждаются в государственной поддержке

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо не только сохранить уже имеющееся богатое наследие, но и создать условия для дальнейшего развития отрасли, которая особенно пострадала в период пандемии, отметила вице-спикер СФ.

Народные художественные промыслы нуждаются в поддержке государства, подчеркнула заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области возглавившая соответствующую Временную комиссию Совета Федерации.

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«Уникальность народных художественных промыслов заключается в способности транслировать неповторимые особенности русской традиционной культуры, многообразие ее форм. Мастера, художники и ремесленники воплощают в своих произведениях любовь и уважение к родной земле, способствуют сбережению и приумножению национального достояния России», — сказала вице-спикер СФ.

Уникальность народных художественных промыслов заключается в способности транслировать неповторимые особенности русской традиционной культуры, многообразие ее форм

По ее словам, необходимо не только сохранить уже имеющееся богатое наследие, но и создать условия для дальнейшего развития отрасли, которая особенно пострадала в период пандемии. «За последние три месяца объем продаж продукции предприятий народно-художественных промыслов сократился на 70 процентов. Отрасль вошла в утверждённый Правительством список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавируса и которым в первую очередь оказывается адресная поддержка».

Галина Карелова напомнила, что на территории России действуют 300 организаций народных художественных промыслов, расположенных в 64 регионах и более 30 тыс. народных умельцев. «Совет Федерации проанализирует наиболее острые проблемы отрасли. Работа комиссии будет строиться совместно с представителями федеральных органов исполнительной власти и регионов, художественно-экспертного сообщества», — сообщила вице-спикер СФ.

«Временная комиссия планирует подготовить предложения по совершенствованию законодательства, направленные на сохранение и развитие народных художественных промыслов, создание инфраструктуры рынка сбыта изделий в России и за ее пределами. Отдельное внимание предстоит уделить системе подготовки кадров для отрасли», — заключила заместитель Председателя СФ.

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