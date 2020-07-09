Г. Орденов: Разливы нефти и нефтепродуктов должны быть строго урегулированы природоохранным законодательством во избежание экологических катастроф в будущем

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил изменения в закон об охране окружающей среды на пленарном заседании Совета Федерации.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области представил на 485-ом заседании Совета Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Сенатор напомнил, что Президент РФ поручил до 1 августа внести изменения в природоохранное законодательство для предотвращения нефтеразливов, таких как масштабный разлив нефтепродуктов в городе Норильске 29 мая. Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 г. и принят в первом чтении в марте. «В мае того же года на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию я докладывал данный законопроект. С Сергеем Митиным МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области и депутатом Государственной Думы Александр Василенко, нами был внесен ряд важных концептуальных замечаний. Замечания касались особого порядка прохождения государственной экологической экспертизы для случаев, при которых план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов не является частью проектной документации».

Президент РФ поручил до 1 августа внести изменения в природоохранное законодательство для предотвращения нефтеразливов, таких как масштабный разлив нефтепродуктов в городе Норильске 29 мая

На пленарном заседании Совета Федерации были одобрены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые направлены на регулирование процедуры предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий.

По словам законодателя, сейчас уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. При этом существующая процедура утверждения указанных планов приводит к затягиванию сроков ввода в эксплуатацию построенных объектов нефтяной отрасли. Таким образом, по поручению Президента РФ были внесены изменения в природоохранное законодательство, чтобы устранить указанный пробел.

Закон устанавливает, что на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря, деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработка, транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и произведенной из него продукции осуществляются при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению правил утверждения, согласования и изменения плана предупреждения и ликвидации нефти и нефтепродуктов на территориях и в акваториях водных объектов, а также способов финансового обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации таких нефтеразливов. Закон обяжет промышленные предприятия, занимающиеся добычей, хранением и транспортировкой нефтепродуктов, иметь банковскую гарантию, резерв средств на счетах, договор страхования или гарантийное письмо органа власти, являющегося собственником имущества.

При этом предусматривается, что все виды финансового обеспечения направлены на возмещение расходов не только по ликвидации разлива, но и на возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, что существенно повысит ответственность промышленных предприятий.

Законом устанавливаются требования о проведении природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса. С учетом новых требований определяются четкие сроки согласования плана Росприроднадзором: 20 дней – для согласования, 10 дней – для повторного согласования при внесении изменений.

Документ начинает действовать с 1 января 2021 г., при этом предусмотрены переходные положения, позволяющие компаниям утвердить планы согласно новому порядку до 1 января 2024 г. Такой срок обусловлен тем, что нефтедобывающие компании теперь будут должны проводить комплексные учения по предупреждению нефтеразливов и конкретные природоохранные мероприятия.

На данный момент Министерство природных ресурсов и экологии РФ занимается разработкой «дорожной карты» мероприятий, где будут обозначены 7 направлений деятельности, в том числе установление критериев определения объектов по степени опасности, требований к содержанию планов ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), порядка проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации к действиям по выполнению плана ЛАРН, а также разработка методики расчета финансового обеспечения ликвидации нефтеразливов на суше.

Геннадий Орденов подчеркнул, что закон актуален в экологической повестке страны, поможет существенно снизить риски загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, приведет к повышению эффективности государственного надзора и готовности к ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов.

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