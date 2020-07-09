Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий рассмотрели в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентские слушания в режиме видеоконференции провел К. Долгов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провёл в формате видеоконференции парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, представители Министерства экономического развития России, Минстроя России, Министерства промышленности и торговли России, региональных органов государственной власти, телекоммуникационных компаний.

Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Сергей Калашников и Константин Долгов

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Татьяна Кусайко

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Константин Долгов

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Константин Долгов

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение совершенствования информационной инфраструктуры и цифровых технологий как условие опережающего социально-экономического развития страны»

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Константин Долгов отметил, что парламентские слушания — очередной этап масштабной работы, которую проводит Совет Федерации в рамках реализации национальных проектов.

«В настоящее время в нашей стране формируется новая цифровая реальность во всех областях общественной жизни. В различных сферах экономики осуществляется переход от традиционных форм управления экономикой к цифровой», — отметил парламентарий.

Константин Долгов напомнил, что в рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформирован национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и ее федеральные проекты. Решаются задачи по созданию и развитию конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории всей страны, поддержке разработки, производства и внедрения отечественных цифровых продуктов.

«Сегодня мы выносим на обсуждение важнейшие вопросы цифровой повестки», — сказал сенатор, отметив, в частности, развитие информационной инфраструктуры, внедрение технологии «умный город» в субъектах РФ, применение механизмов ГЧП и концессий в информационных технологиях, меры поддержки отечественных производителей телекоммуникационного оборудования.

По его словам, события последних месяцев, когда значительная часть мира находилась на карантине или в добровольной самоизоляции, цифровые сервисы приобрели исключительное значение. «Именно цифровые технологии дали возможность продолжать работать, учиться, отдыхать, общаться, осуществлять покупки».

Константин Долгов подчеркнул, что реализация целей федеральных проектов позволит обеспечить технологическую независимости государства. «К сожалению, очень многие ресурсы используют не отечественное программное обеспечение. Мы понимаем, что есть уязвимость, и ясно, что без прогресса на этом направлении мы, к сожалению, будем вынуждены идти на определенный компромисс, а компромиссы в сфере безопасности всегда чреваты неприятными последствиями».

Сенатор отметил, что в условиях пандемии резко возросло использование различных IT-систем, в этом контексте важно оказать поддержку отечественным производителям. Кроме того, необходимо реализовать возможность коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорить технологическое развитие российских компаний и обеспечить конкурентоспособность разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальных рынках.

Олег Иванов проинформировал о законодательном обеспечении информационной инфраструктуры. «Безусловную необходимость шагов в этом направлении показала и пандемия, когда обострилась потребность в дистанционном образовании, обеспечение удаленного режима работы для многих профессий».

Сергей Тырцев затронул тему доступности интернета в регионах. Он предложил провести полный аудит доступности интернета в РФ и составить план действий.

В дискуссии также приняли участие Борис Глазков, Евгений Ковнир и другие.

Участники парламентских слушаний обсудили развитие информационной инфраструктуры, актуальные проблемы внедрения технологии «умный город» в субъектах РФ. Также рассмотрена эффективность мер поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного оборудования, произведенного на территории Российской Федерации.

По итогам обсуждения разработан ряд рекомендаций. В частности, Правительству РФ предложено ускорить утверждение порядка ведения реестра социально значимых сервисов, проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части предоставления возможности органам местного самоуправления заключать концессионные соглашения с несколькими хозяйствующими субъектами в отношении объектов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

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