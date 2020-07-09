Заседание наблюдательного совета АСИ

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Коллеги, добрый день.

Мы сегодня проводим с вами очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Но прежде всего хотел бы ещё раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты, способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в городах и вообще в населённых пунктах.

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Мы с вами создали эту структуру 9 лет назад фактически. За 9 лет работы вы значительно расширили свои компетенции и потенциал, что – особо отмечу – позволило вам в непростой для нашей страны период борьбы с эпидемией буквально с колёс и в короткие сроки запустить достаточно востребованные обществом, гражданами нужные нам сегодня инициативы, оказать заметную, весомую поддержку семьям, в том числе в организации обучения детей, мы уже несколько раз об этом говорили, в современном формате и сегодня это было крайне важно, удалось помочь людям пожилого возраста. Повторю: многое у вас получается.

Много раз уже говорил на эту тему, хочу еще раз подчеркнуть: 9 лет назад это было правильным решением создать такую структуру, как АСИ. И прежде всего потому что вы всегда на первое место ставите запросы людей, граждан, снимаете преграды для содержательных идей, для деловых, социальных инициатив. Всегда открыты для сотрудничества и совместной работы. Закономерно, что число ваших партнёров – причём по всей стране, география самая широкая – постоянно растёт. Это некоммерческие и общественные организации, вузы, колледжи, школы, малый и средний бизнес, технологические предприниматели. И что важно – управленческие команды в муниципалитетах, в регионах, в федеральных министерствах и ведомствах.

Уже, кстати говоря, на разных уровнях власти работает всё больше профессионалов, которые участвовали в деятельности Агентства. Уже есть и члены Правительства на уровне замминистров, и губернаторы, которые отработали в АСИ несколько лет. Они, безусловно, являются вашими единомышленниками, которые сегодня готовы на практике внедрять ваши предложения и инициативы. Словом, команда АСИ укрепляется, становится более профессиональной и сплочённой. Рассчитываю, что вы и дальше будете так же эффективно, солидарно действовать по ключевым направлениям национальной повестки. В этой связи хотел бы услышать о ваших перспективных планах, о новых проектах. Мы всегда это обсуждаем на подобных сегодняшнему мероприятиях. И при этом предлагаю отдельно остановиться на вопросах формирования благоприятной деловой среды. Вы этим занимаетесь практически все девять лет.

По вашей инициативе ежегодно составляется Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации. Он, действительно, позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса.

Просил бы рассказать, какие регионы продемонстрировали высокие результаты, хорошую динамику, и отдельно обозначить, какие системные барьеры сдерживают до сих пор работу предпринимателей.

Давайте начнем работу. Слово генеральному директору АСИ Светлане Витальевне Чупшевой.

Пожалуйста, Светлана Витальевна.

Продолжение следует.

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