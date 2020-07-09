Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика09.07.2020 15:04

Мониторинг Земли – научно-исследовательская работа космонавтов

Фотографии с борта самолета Ту-134-ЛК

Фотография сделана с борта Международной космической станции космонавтом Иваном Вагнером

Фотографии с борта самолета Ту-134-ЛК

Фотографии с борта самолета Ту-134-ЛК

В рамках программы подготовки космонавтов к выполнению научно-прикладных исследований (целевых работ) на борту российского сегмента Международной космической станции космонавтами-испытателями из групп специализации, а также инструктором-космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым во вторник, 7 июля 2020 года, был выполнен первый учебно-тренировочный полет на аэровизуальные инструментальные наблюдения с аэродрома временного базирования в г. Симферополе. Полет выполнялся по маршруту Симферополь – Керчь – Краснодар –Нальчик – Махачкала – Владикавказ – Туапсе – Новороссийск – Анапа – Керчь – Симферополь.

В ходе выполнения учебно-тренировочного полета на самолете Ту-134-ЛК космонавты отрабатывали и совершенствовали навыки поиска, распознавания и регистрации заданных объектов природного и техногенного характера по задачам космических экспериментов «Сценарий» и «Ураган». Основными объектами исследования стал ряд гидротехнических сооружений, таких как: Крымский мост, Варнавинское водохранилище (г. Крымск), портовые сооружения с прилегающими акваториями портов Тамань, Новороссийск, Туапсе, а также места нефте- и газодобычи, участков активного вулканизма (грязевые вулканы полуостровов Тамань и Крым) и ледники Большого Кавказского хребта.

В настоящее время одними из важнейших направлений применения космической техники для решения социально-экономических и научных задач являются создание и развитие космических средств и технологий наблюдения Земли. По результатам таких исследований обнаруживается, фиксируется состояние и осуществляется мониторинг природохозяйственных объектов и процессов, связанных с природоохранной деятельностью, прогнозированием погоды и изменение климата. Одним из основных методов наблюдения Земли является визуально-инструментальные наблюдения. На обучение этим задачам, в условиях приближенных к космическому полету, нацелены учебно-тренировочные полеты на самолете-лаборатории.

Параллельно подобные визуально-инструментальные наблюдения по указанным выше объектам исследований проводятся с борта Международной космической станции бортинженером экипажа длительной экспедиции МКС-63, космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером. Это осуществляется по согласованию с постановщиками космических экспериментов «Сценарий» и «Ураган», что позволяет одновременно получить изображения сооружений с разным разрешением.

Вечером тренировочная бригада с целью ознакомления со средствами наземной космической инфраструктуры и историей отечественной космонавтики посетила Центр дальней космической связи (наземный измерительный пункт НИП-16 в городе Евпатория). Руководство войсковой части ознакомило космонавтов и специалистов Центра подготовки космонавтов с техническими средствами наземного комплекса. В настоящее время Центр дальней космической связи в Евпатории ведет работы в интересах Российской Федерации. Здесь идет активная модернизация технических средств, которые долгое время не использовались и не дорабатывались. Особый интерес у космонавтов и российских специалистов вызвало посещение уникального радиотелескопа РТ-70, который является самым высоким и технически сложным сооружением Крымского полуострова. Реконструкция радиотелескопа РТ-70 с тарелкой диаметром 70 метров проводится с полной заменой внутренних комплектующих на современную радиотехническую базу, что позволит в ближайшие годы включить его в контур управления космическими аппаратами, в том числе, и международной космической станции.

Учебно-тренировочные полеты на аэровизуальные инструментальные наблюдения продлятся до 11 июля 2020 года.

MIL OSI