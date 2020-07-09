ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» обучило основам газовой безопасности 15,4 тысяч школьников

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 июля 2020, 12:45

В ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» подвели итоги дистанционного обучения учащихся правилам газовой безопасности. За период трех месяцев, с мая по июнь, которые прошли в Ульяновской области в режиме домашней самоизоляции в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, ульяновские газовики обучили основам газовой азбуки 15,4 тысяч школьников на территории региона.

Онлайн-обучение учащихся правилам газовой безопасности проводилось на портале газораспределительной организации «Безопасный газ и дети». На данном интернет-сайте школьникам была предоставлена уникальная возможность, не выходя из дома, изучить основные правила безопасного обращения с природным газом в быту и закрепить на практике полученные знания, ответив на вопросы онлайн-квеста. В результате такого дистанционного обучения посетители портала получали диплом знатока газовой безопасности. Только за прошедшие 7 дней июля диплом знатока получили 930 пользователей портала.

Портал для детей ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» состоит из семи разделов, наиболее популярные — «Правила газовой безопасности», «Газовая азбука» и онлайн-квест в разделе «Игра».

«В условиях пандемии наш интернет-портал стал по-настоящему семейным проектом, так как в процесс обучения правилам газовой безопасности были вовлечены не только дети, но и взрослые. Итогом этого совместного обучения будет некий запас знаний, который позволит всей семье аккуратно пользоваться природным газом в быту», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») уже 10 лет проводит обучение школьников основам газовой безопасности в рамках проекта под названием «Безопасный газ и дети».

Данная работа является одним из приоритетных направлений деятельности по пропаганде безопасного использования природного газа в быту, инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

В декабре 2018 года ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» запустило новый интернет-портал по газовой безопасности для детей.

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