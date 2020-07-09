О. Цепкин: Число участников проекта «Шахматный Всеобуч» в муниципалитетах Челябинской области постоянно расширяется

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В Челябинске состоялось заседание общественного совета регионального проекта «Шахматный всеобуч».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области провёл заседание общественного совета проекта «Шахматный Всеобуч». В мероприятии принял участие Министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Как рассказал сенатор, число участников проекта в муниципалитетах Челябинской области постоянно расширяется. В прошедшем учебном году к нему присоединился 41 класс. «На следующий учебный год также планируется расширение проекта, в том числе с учётом новых форм дистанционного обучения. Итоговые соревнования по шахматам будут проведены, как только нормализуется санитарно-эпидемиологическая обстановка» — сказал Олег Цепкин.

Планируется расширение проекта, в том числе с учётом новых форм дистанционного обучения

Образовательный проект «Шахматный всеобуч» реализуется в общеобразовательных организациях Челябинской области с 2016 года, проектом охвачены все муниципальные.

В 2019–2020 учебном году в проект вошли еще 40 общеобразовательных организаций, 41 класс, 1044 первоклассника. За четыре предыдущих учебных года в рамках образовательного проекта обучение шахматам организовано во всех муниципальных образования Челябинской области, в нем приняли участие более 5 тысяч первоклассников из 193 классов. По инициативе муниципалитетов и общеобразовательных организаций после первого года обучения продолжили обучение шахматам 97 % классов с общей численностью обучающихся 5506.

В рамках проекта первоклассники участвуют в областных соревнованиях по шахматам, тем самым обеспечивается мотивационный аспект обучения шахматам.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе создано сетевое сообщество педагогов и обучающихся в социальной сети «В контакте», где участники проекта и педагоги имеют возможность обмениваться опытом в режиме онлайн. На постоянной основе осуществляется методическое сопровождение интернет-портала сообщества педагогов, реализующих проект «Шахматный всеобуч».

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