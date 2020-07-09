Перспективы разработки и производства отечественных самолетов гражданской авиации обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

М. Пономарев провел совещание в режиме видеоконференции на эту тему.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев ПономаревМихаил Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области провел совещание на тему «О перспективах разработки и производства отечественных самолетов гражданской авиации».

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

В нем приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области , сенаторы Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области и Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области , руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Федерального агентства воздушного транспорта Валерий Кудинов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Андрей Шнырев, заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Дмитрий Степанко, генеральный директор, Председатель Правления ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов, заместитель генерального директора ПАО «ТУПОЛЕВ» Валерий Солозобов, главный конструктор самолета ТУ-334 ПАО «ТУПОЛЕВ» Игорь Каныгин, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» Василий Шапкин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Института им. Н.Е. Жуковского Владислав Клочков, заместитель председателя Транспортной Ассоциации БРИКС Владимир Горбановский.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Михаил Пономарев

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Михаил Пономарев напомнил, что в мае текущего года в СФ состоялся «круглый стол» о ходе реализации государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности».

Государственная программа РФ «Развитие авиационной промышленности» требует конкретизации мероприятий по каждому из проектов по созданию и производству самолетов

«Сегодня в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» затрагивались, в том числе, вопросы развития гражданской авиации. Тема, безусловно, очень важная, особенно в условиях сложной социально-экономической ситуации в стране, вызванной новой коронавирусной инфекцией и тяжелым финансовым положением ПАО «ОАК», — отметил сенатор.

Михаил Пономарев полагает, что государственная программа РФ «Развитие авиационной промышленности» требует конкретизации мероприятий по каждому из проектов по созданию и производству самолетов.

Участники совещания рассмотрели вопросы состояния и развития гражданской авиации, импортозамещения систем и агрегатов в этой сфере российскими аналогами, перспективы создания российских гражданских самолетов.

С докладами выступили Олег Бочаров, Равиль Хакимов, Владислав Клочков. В дискуссии приняли участие также Дмитрий Степанко, Владимир Горбановский, Валерий Кудинов.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом высказанных предложений.

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