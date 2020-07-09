Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#ЦУП#Прогресс МС-13#МКС#МКС-6309.07.2020 01:15

«Прогресс МС-13» завершил полёт

Сегодня, 9 июля 2020 года, в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13». В среду в 21:22 мск корабль был расстыкован со станцией.

9 июля в 00:31 мск двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-13» была включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение.

В соответствии с расчётными данными специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в 01:05 мск грузовой корабль «Прогресс МС-13» вошёл в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия).

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