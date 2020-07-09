Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное09.07.2020 15:20

Результаты акции #МыВместе

Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за участие во всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе! Акция #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии коронавируса. Организаторами акции выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В рамках акции среди руководящего состава и сотрудников Госкорпорации «Роскосмос», а также ведущих организаций отрасли был проведен сбор благотворительных средств, которые были перечислены в адрес движения «Волонтеры-медики». Помимо пожертвований, многие организации принимают участие в волонтёрском движении, помогают в проведении санитарной обработки городских территорий.

Госкорпорация «Роскосмос» с начала распространения угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 мобилизовала свои ресурсы, чтобы внести вклад в общее дело борьбы с пандемией. По результатам участия во Всероссийской акции #МыВместе сотрудники организаций Госкорпорации перечислили в фонд акции более 16,5 млн рублей.

Собранные средства были направлены Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» на следующие цели:

приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также расходы на логистику;

приобретение средств с дезинфицирующим действием, а также средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в период пандемии;

помощь медицинскому персоналу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции;

обеспечение бесперебойной деятельности региональных волонтерских штабов помощи людям #МыВместе.

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