Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ09.07.2020 13:27
Роскосмос продолжает мониторинг ЧС
Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций средствами российской орбитальной группировки. В период со 2 по 9 июля 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 116 тысяч квадратных километров (28 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).
Так, за прошедшую неделю проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
пожароопасная обстановка в Республике Саха (несколько районов);
обстановка в Иркутской области;
гидрологическая обстановка в Московской области и Республике Дагестан;
последствия разрушения здания в Кировской области.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг наводнения и оползня в Японии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище и наводнения в Японии.
Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.