Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ09.07.2020 13:27

Роскосмос продолжает мониторинг ЧС

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций средствами российской орбитальной группировки. В период со 2 по 9 июля 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 116 тысяч квадратных километров (28 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Так, за прошедшую неделю проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

пожароопасная обстановка в Республике Саха (несколько районов);

обстановка в Иркутской области;

гидрологическая обстановка в Московской области и Республике Дагестан;

последствия разрушения здания в Кировской области.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг наводнения и оползня в Японии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище и наводнения в Японии.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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