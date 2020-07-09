Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#ОКП#Пилотируемая космонавтика09.07.2020 08:27

Тренировка по комплексу средств шлюзования и работе в скафандре

Процесс шлюзования — это определенная последовательность операций для обеспечения возможности открытия выходного люка, через который космонавты в скафандрах выходят в открытый космос. Перечень операций шлюзования включает в себя проверки герметичности скафандров, люка, отделяющего внутренний объем станции от шлюзового отсека, подготовку организма и среды к условиям абсолютно пониженного давления, которое будет в скафандре на протяжении всего выхода в открытый космос.

На этой неделе кандидаты в космонавты набора 2018 года выполняют работу в скафандре для выхода в открытый космос «Орлан-МК» и изучают комплекс средств шлюзования на тренажере «Выход-2». В группу общекосмической подготовки входят кандидаты в космонавты отряда Роскосмоса Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов, Евгений Прокопьев.

О задачах, которые решаются на тренажере «Выход-2», рассказал начальник отделения Центра подготовки космонавтов по подготовке к выходу в отрытый космос Дмитрий Зубов: «На тренировках мы отрабатываем все действия внутри шлюзового отсека Международной космической станции до начала выхода на внешнюю поверхность станции и после возвращения из открытого космоса с выполнением перечня операций, который позволяет космонавту перейти в объем российского сегмента после снятия скафандра „Орлан“ и перехода к нормальному режиму работы станции».

Кандидатов в космонавты начинают готовить к выходу в открытый космос на этапе общекосмической подготовки. Для этого проводятся тренировки в гидролаборатории и на тренажере «Выход-2». Эти две базы подготовки в ЦПК к работам по внекорабельной деятельности имеют разные функции. На тренажере «Выход-2» работа выполняется в скафандре, который полностью соответствует полетному, находящемуся на борту Международной космической станции. Наличие в скафандре избыточного давления отличает работу космонавта от привычной деятельности человека.

«Это накладывает новые ощущения и ограничивает подвижность в действиях оператора, таких как: работа с пультами, тумблерами, переключателями, бортовой инструкцией, ведении радиообмена. Не все движения, которые органично человек выполняет в обычной жизни, можно повторить в скафандре», — пояснил Дмитрий Зубов.

Он назвал навыки работы, которые получают космонавты на тренажере «Выход 2»: «В ходе тренировок необходимо изучить скафандр для внекорабельной деятельности, его устройство, а также освоить навыки управления всеми системами, в том числе при возникновении нештатных режимов. Помимо этого, научиться выполнять определенные работы при подготовке скафандра к выходу в открытый космос, уметь провести его обслуживание после внекорабельных операций, а также ремонтно-профилактические работы. Также необходимо уметь работать с комплексом средств шлюзования. Для осуществления выхода в открытый космос необходимо провести цикл операций с оборудованием, которое используется в процессе циклограммы шлюзования в специальном отсеке станции, — подчеркнул важные нюансы подготовки Дмитрий Зубов. — И создать необходимые условия для возможности открытия выходного люка и выхода на внешнюю часть станции».

Подготовка кандидатов в космонавты и космонавтов к работам по внекорабельной деятельности после тренажера «Выход-2» продолжается в гидролаборатории ЦПК.

«Для кандидатов в космонавты будет легче работать по задачам ВКД в гидролаборатории, прежде получив представление о конструкции скафандра и первичный опыт работы в нем на тренажере „Выход-2“», — уточнил Дмитрий Зубов.

В процессе подготовки по дисциплинам «Скафандр для ВКД» и «Комплекс средств шлюзования» кандидаты в космонавты прошли теоретические, практические занятия и тренировки по приобретению первичных навыков работы со скафандром для внекорабельной деятельности и управлению оборудованием шлюзового отсека.

На первой тренировке — ознакомление со скафандром и индивидуальная «подгонка» скафандра под конкретного оператора, оценка возможностей работы кандидата в космонавты с органами управления скафандра. Вторая тренировка — зачетная. В ходе нее кандидаты в космонавты работали по циклограмме шлюзования, выполнили весь цикл операций до открытия и после закрытия выходного люка. Перед зачетной тренировкой — брифинг, где инструкторами был обозначен объем работ, сфокусировано внимание участников на важных этапах работы.

Кандидат в космонавты Константин Борисов назвал тренировку на тренажере «Выход-2» захватывающей и интересной. «Скафандр, как живой организм: надувается, сдувается, сообщает информацию, — отметил он. — Мы справились с поставленными задачами. Когда задача ясна, и ты можешь ее выполнить, получаешь удовлетворение от работы с техникой и каждый раз восхищаешься, что ее создал человек».

«Мы имели возможность почувствовать себя в скафандре, поработать с его органами управления, посмотреть каким образом они работают, разобраться с „подгонкой Орлана“» — добавил участник группы ОКП Александр Горбунов.

Руководитель тренировки Дмитрий Зубов отметил, что по итогам занятий были получены первичные результаты, по которым можно сделать вывод о возможности дальнейшей подготовки участников набора 2018 года в составе групп (это следующий этап подготовки после ОКП. — прим. ред.). Кандидатами в космонавты приобретен опыт, который им поможет на следующих этапах подготовки к ВКД.

Согласно циклограмме тренировки, кандидаты в космонавты выполнили вход в скафандр после одевания спецснаряжения, проверили его герметичность (необходимо убедиться, чтобы оболочка, которая на операторе, была герметична и надежно защищала внутреннюю атмосферу от окружающей среды). После этого проверить, чтобы люк между шлюзовым отсеком, который в будущем будет вакуумом, надежно отделял отставшую часть станции. Далее идет подготовка организма к абсолютно пониженному давлению атмосферы в скафандре. Для этого выполняется «продувка скафандра», то есть замена атмосферы скафандра, с воздушной на кислородную. Затем оператору следует провести десатурацию, то есть дышать в течение 30 минут чистым кислородом для того, чтобы «вымыть» весь азот, который растворен в жидких средах организма. После проведения действий возможно открытие люка.

«По окончании работ по выходу в открытый космос важно качественно закрыть выходной люк, — уделил особое внимание этой операции Дмитрий Зубов. — Проверить его герметичность и после этого поэтапно привести давление в скафандре к уровню атмосферы в станции и еще раз убедиться, что выходной люк закрыт, сбросить избыточное давление из скафандра. Затем выйти из него и продолжить операции по выравниванию давления в смежных отсеках станции для открытия люков и возвращения к работе внутри модуля».

По словам руководителя тренировки, «дорога назад» короткая и занимает 35-40 минут, тогда как на подготовку к выходу в открытый космос космонавт тратит полтора часа времени. Выполнение внекорабельных задач при этом может продлиться 8-9 часов, если прибавить к ним 2 часа подготовительных и завершающих работ, сам выход в открытый космос займет 10 часов рабочего времени космонавта. На этапе шлюзования необходимо сберечь силы на выполнение работ по задачам ВКД на поверхности станции.

«Здесь не большие физические траты, а умственная работа с четким соблюдением пунктов бортовой инструкции, контролем режимов в скафандре, своевременным выполнением команд, проверками герметичности, — подытожил руководитель тренировки Дмитрий Зубов. — В определенном интервале времени необходимо прийти в нужную точку — открытие выходного люка. Наша задача это все проработать здесь, чтобы в реальном полете космонавт в том же тайминге безупречно повторил все действия».

Дальнейшую подготовку к выходу в открытый космос кандидаты в космонавты пройдут в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов.

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