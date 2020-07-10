А. Артамонов: Наш законопроект создаст предпосылки для использования дополнительных ресурсов у органов местного самоуправления

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы внесли законопроект, создающий правовые основания для предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями внутри региона.

Сенаторы Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области и Мухарбий Ульбашев УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики внесли законопроект об изменениях в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

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Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, предлагаемые изменения подготовлены в целях расширения в 2020 году механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований путем создания правовых оснований для предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями аналогичного вида, расположенными на территории одного субъекта РФ.

Введение в 2020 году нового механизма осуществления заимствований для муниципальных образований позволит создать предпосылки для использования дополнительных ресурсов в целях решения вопросов органов местного самоуправления

Сенатор подчеркнул, что указанный механизм предлагается в дополнение к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлен порядок предоставления «вертикальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями, и может быть реализован в случае установления необходимых правовых оснований законом субъекта РФ.

Введение в 2020 году нового механизма осуществления заимствований для муниципальных образований позволит создать предпосылки для использования дополнительных ресурсов в целях решения вопросов органов местного самоуправления в условиях ухудшения экономической ситуации, отметил Анатолий Артамонов.

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