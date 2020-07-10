А. Клишас: Законодательная инициатива призвана избежать рисков нарушения прав детей и их родителей

Source: Russia – Council of the Federation

Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Государственную Думу законопроект, уточняющий порядок принятия решений органами опеки при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Государственную Думу законопроект, уточняющий порядок принятия решений органами опеки при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.

Смотрите также

Комментируя данную законодательную инициативу, Андрей Клишас пояснил, что действующее законодательство, допуская отобрание детей без судебного решения на основании административного акта (решения органа опеки и попечительства) в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, создает риск серьезного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их разлучение и невосполнимую утрату их личного общения.

«Законопроектом предлагается исходить, прежде всего, из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства», — отметил Андрей Клишас.

Законопроектом предлагается исходить, прежде всего, из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей

Кроме этого, действующий механизм отобрания ребенка содержит признаки неопределенности (например, непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью), что позволяет принимать решения по усмотрению органов опеки и попечительства. Предлагаемая редакция конкретизирует основания и критерии для отобрания ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится, что сужает свободу усмотрения органов опеки и попечительства при установлении оснований для отобрания ребенка (так, например, законопроектом предусмотрено в качестве основания для немедленного отобрания ребенка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов).

Вносимые законопроектом изменения будут способствовать созданию условий для максимально эффективной охраны прав и интересов ребенка, а также обеспечению для него возможности воспитываться в своей семье.

MIL OSI