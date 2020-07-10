А. Кутепов предложил расширить список малых и средних предприятий, получающих субсидию на профилактику коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор считает, что нужно распространить льготу на все субъекты малого и среднего бизнеса, занятые в сегменте производства.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина предложения о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса занятых в сегменте производства.

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Сенатор отметил, что Постановлением Правительства РФ утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Установлено право субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций на выплату единоразовой субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.

В соответствии с Постановлением субсидию могу получить только субъекты МСП, занимающиеся определенными видами деятельности.

Вместе с тем, например, пищевые производства, имеющие статус малого и среднего бизнеса, за период пандемии были вынуждены нести большие дополнительные материальные затраты для выполнения требований Правительства РФ и Роспотребнадзора с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Исходя из вышеуказанных требований, предприятия малого и среднего бизнеса должны нести расходы на закупку одноразовых перчаток, масок и халатов, медицинских термометров, диспенсеров для дезинфекции рук, средства дезинфекции и т. д. Обеспечение проведения заключительной дезинфекции помещений, в которых мог или находился заболевший новой коранавирусной инфекции, должно было проводиться силами сторонних компаний, имеющих лицензию на такую деятельность. Стоимость одной такой процедуры около 15 – 20 тысяч рублей, в зависимости от площади помещений.

В связи с изложенным парламентарий предложил рассмотреть вопрос о расширении действия Постановления на все субъекты МСП, занятые в сегменте производства (в том числе пищевого), независимо от отраслевой принадлежности.

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