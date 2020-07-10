В Калужской области в суд направлено уголовное дело о финансировании терроризма

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Калужской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о финансировании терроризма (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Следствием установлено, что пребывающий на территории Российской Федерации 21-летний иностранный гражданин, осознавая, что его родственник участвует в боевых действиях на стороне международной террористической организации и нуждается в денежных средствах и услугах связи, предоставлял ему финансовую поддержку для занятия террористической деятельностью.

Данное преступление относится к категории особо тяжких, за которое максимальный срок наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

Предварительное следствие производилось следственным органом Управления ФСБ России по Калужской области. Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся прокуратурой области.

Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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