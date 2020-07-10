В Коми суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ухтинский городской суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудницы местной коммерческой организации Нины Ивановой и индивидуального предпринимателя Светланы Кричкиной. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 3, ч. 4 ст. 204 УК РФ (передача коммерческого подкупа), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).

В суде установлено, что с 2012 года по 2017 год Иванова занималась поиском контрагентов на поставку продуктов питания в столовую предприятия, на котором работала. Представляя интересы своей знакомой, она доводила до сведения руководства компании заведомо ложную информацию о выгодности договорных отношений с ней. За это предприниматель передала работнице общества 660 тыс. рублей.

Также Иванова подписывала первичные бухгалтерские документы на оплату фактически не поставленных продуктов питания и передавала их в бухгалтерию. Таким образом, свыше 1 млн рублей были необоснованно перечислены на счет предпринимателя Кричкиной.

Кроме того, предпринимательница с 2014 года по 2017 год передала специалисту отдела материально-технического обеспечения другой организации, которая в настоящее время осуждена, в качестве коммерческого подкупа свыше 1 млн рублей за лоббирование своих интересов при поставке продуктов в организацию.

Суд приговорил Иванову к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Поскольку Кричкина в декабре 2019 года осуждена за дачу взятки и присвоение к 9 годам лишения свободы суд определил ей окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в доход государства в размере 14 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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