В Москве бывшая сотрудница коммерческого банка осуждена за хищения мошенническим путем денежных средств 457 вкладчиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой. Она осуждена за совершение 457 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Суд, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, установил, что Южакова являлась руководителем Московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения. Действуя в составе организованной преступной группы, под предлогом открытия вкладов физическим лицам в одном из коммерческих банков она вводила в заблуждение граждан, желающих открыть вклады в кредитном учреждении, относительно своих намерений заключить договоры банковских вкладов.

В подтверждение она выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физическими лицами в кассу кредитного учреждения наличных денежных средств. Однако полученные от физических лиц деньги в кассу банка не вносила, а похищала, необходимые сведения о гражданах, как о вкладчиках, в базу данного кредитного учреждения не вносила.

В результате, после отзыва в ноябре 2016 года Центральным Банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка, вкладчикам было отказано в выплате возмещения, предусмотренного Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам – физическим лицам на сумму более 420 млн рублей и вред деловой репутации банка.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Южаковой к совершенным преступлениям, однако она скрылась от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации. Она была объявлена в федеральный и международный розыск и 18 января 2018 года задержана, а затем экстрадирована на территорию Российской Федерации.

После того как следственным органом были установлены все обстоятельства данного преступления, государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» вкладчикам банка, чьи денежные средства были похищены обвиняемой, ущерб возмещен в пределах, установленных федеральным законодательством.

Вину в совершении преступлений Южакова признала в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд приговорил Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С Южаковой в счет возмещения имущественного вреда взысканы денежные средства в сумме свыше 420 млн рублей.

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