В Республике Дагестан вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде 24 кг икры осетровых рыб

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Магарамкентским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынесен приговор в отношении гражданина Азербайджанской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Как установлено в судебном заседании, в конце 2019 года он за денежное вознаграждение, переданное ему неустановленным лицом, сокрыл в багажном отделении автомобиля марки «ВАЗ 21099» икру осетровых рыб, массой 24 кг в 48 пластиковых контейнерах стоимостью свыше 1,9 млн. рублей, являющуюся, в соответствии с законодательством, стратегически важным ресурсом.

На указанном транспортном средстве под управлением лица, не осведомленного о его преступных намерениях, злоумышленник осуществил незаконное перемещение икры через зону таможенного контроля «Яраг-Казмаляр», то есть таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, из Российской Федерации в Азербайджанскую Республику.

При прохождении таможенного контроля он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан.

Осужденному судом назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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