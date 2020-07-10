Генпрокуратура России проанализировала результаты работы прокуроров по снижению давления на бизнес со стороны контролирующих органов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым по результатам серии оперативных совещаний, проведенных в апреле-мае т.г. с прокурорами Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов, поставлена задача сокращения числа проводимых мероприятий по контролю в отношении предпринимателей.

В связи с этим надзор в данной сфере был сфокусирован на неукоснительном соблюдении моратория на проведение проверок, ставшего ключевым фактором снижения административного давления на бизнес.

Особое внимание уделялось своевременному исключению мероприятий из Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

Так, за 2,5 месяца действия моратория прокурорами Нижегородской области приняты меры к исключению свыше 80 % из числа запланированных контролерами проверок, Пермского края – 75 %, Кировской области – 73 %. Прокурорами Уральского федерального округа исключено более 10 тысяч мероприятий по контролю, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – свыше 30 тысяч. Всего количество плановых проверок, подлежащих проведению в текущем году, уменьшилось на 150 тысяч и стало минимальным за 11-летний период формирования планов.

Однако данная работа не завершена ввиду бездействия контролеров, препятствующего своевременному внесению изменений в Сводный план. Такие факты выявлены прокурорами более чем 20 регионов страны, для устранения нарушений закона внесены представления.

В текущем году значительно расширены полномочия прокуроров по согласованию внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, что повлекло существенный рост числа соответствующих заявлений контролирующих органов. Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации при согласовании внеплановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов прокуроры исходили из необходимости минимизации их числа.

В период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принципиальную позицию в этом вопросе заняли прокуратуры республик Мордовия и Тыва, Алтайского края, Рязанской области, отказав в удовлетворении 70-80 % соответствующих заявлений контролеров. Еще в двух десятках регионов страны прокуроры отклонили половину предложенных внеплановых проверок.

Вместе с тем, вопреки законодательно установленному запрету на проведение в условиях пандемии мероприятий по контролю, нередко контролеры игнорируют данные ограничения, нарушая права и законные интересы предпринимателей.

Такие примеры носят неединичный характер, меры реагирования в связи с незаконным проведением проверок принимались прокурорами в республиках Алтай, Саха (Якутия), Алтайском крае, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Орловской областях, Еврейской автономной области и других регионах страны.

Случаи организации в период пандемии проверок без согласования с прокурором установлены в Удмуртской Республике, Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Прокурорами в Республике Башкортостан, Липецкой области, г. Москве пресекались мероприятия по контролю, организованные без учета возможности их осуществления дистанционным способом.

После прокурорского вмешательства результаты незаконных проверок отменены, права предпринимателей восстановлены, виновные должностные лица контролирующих органов подвергнуты дисциплинарным и административным взысканиям.

Защита прав предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности остается одним из приоритетных направлений прокурорского надзора.

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