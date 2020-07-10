Е. Зленко: Мы продолжим мониторинг ситуации по разработке Минприроды РФ нормативных правовых актов к федеральным законам

Source: Russia – Council of the Federation

От своевременной и качественной их подготовки зависит эффективность реализации принятых законодательных решений в сфере охраны окружающей среды, отметила сенатор.

В Совете Федерации прошло совещание «О ходе подготовки Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014–2020 годах».

Провела заседание заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

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Как рассказала сенатор, Комитет ведет постоянную работу по выполнению решений о недопустимости нарушения установленных сроков принятия подзаконных нормативных актов. Эта задача была поставлена на ежегодном совещании Председателя Совета Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти 6 декабря 2019 г.

От своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений

«От своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений», — уверена парламентарий.

По ее словам, с 2014 г. Минприроды России проводится работа по подготовке 280 подзаконных актов к 60 федеральным законам, из них изданы 140 актов Правительства РФ и 85 ведомственных приказов, по 36 федеральных законов все акты приняты. На данный момент продолжается работа по 55 подзаконным актам к 24 федеральным законам. За период, прошедший с прошлого рассмотрения (с 5 ноября 2020 года) этого вопроса Министерством проделана большая работа, приняты 33 подзаконных акта.

В качестве примера сенатор отметила отличную работу Минприроды России в части принятия в срок всех подзаконных актов к Федеральному закону «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».

Вместе с тем, подчеркнула Елена Зленко, не принято 17 нормативных правовых акта, первичный контрольный срок исполнения по которым был определен еще на 2019 год, а в дальнейшем перенесен на 2020 г. Безусловно, добавила она, по ряду документов имеются объективные причины задержки их принятия, но есть и резервы в повышении эффективности этой работы.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор рекомендовала Минприроды России ускорить разработку этих нормативных правовых актов. «Мы продолжим мониторинг ситуации с разработкой Минприроды России нормативных правовых актов и дополнительно рассмотрим этот вопрос в период осенней сессии 2020 года», — подчеркнула Елена Зленко, напомнив, что Регламентом Правительства РФ установлен Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства, необходимых для реализации федеральных законов.

«Регламентом предусмотрен значительный период времени для подготовки подзаконных актов. Однако на практике сроки их принятия затягиваются», — сказала парламентарий.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Светлана Радченко, представители Министра природных ресурсов и экологии РФ, эксперты.

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