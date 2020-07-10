Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Славянске-на-Кубани совместное заседание с участием членов Временной комиссии СФ и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В рамках визита делегации Совета Федерации в Краснодарский край в Славянске-на-Кубане состоялось совместное заседание с участием членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации и представителей министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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Заседание провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячелав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края члены Комитета по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области и Алексей Синицин, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, глава Славянского района Роман Синяговский.

Местные производители готовы круглый год поставлять в регионы страны качественную, разнообразную плодовую и овощную продукцию

Вячеслав Тимченко рассказал о посещении одного из крупнейших в России агропредприятий Краснодарского края по производству фруктовой продукции. По словам сенатора, местные производители готовы круглый год поставлять в регионы страны качественную, разнообразную плодовую и овощную продукцию, полностью отвечающую запросам потребителей.

Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Посещение объектов в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Посещение объектов в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Посещение объектов в рамках выездного заседания Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в г. Славянске-на-Кубани

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«Здесь применяются интенсивные технологии и самые передовые научные достижения. Это реальный пример эффективного импортозамещения», — сказал Вячеслав Тимченко.

В ходе совместного заседания участники обсудили вопросы развития сельскохозяйственного производства в регионе и проблемы страхования урожая многолетних плодовых культур.

По итогам мероприятия будет подготовлено обращение в Министерство сельского хозяйства РФ.

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