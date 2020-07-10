ООО «Газпром МКС» организовало переправу мобильной компрессорной станции через реку Обь

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 июля 2020, 16:20

3 июля для проведения работ по перекачке газа на ремонтируемом участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула — 1» организована переправа мобильной компрессорной станции (МКС) через Обь.

В летнее время паромная переправа, действующая между населенными пунктами Приобье и Андра — единственный способ добраться до Сосновского ЛПУМГ (ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Комплекс МКС, состоящий из двух мобильных компрессорных установок, автомобиля с кран-манипуляторной установкой, передвижной автомобильной мастерской и жилого модуля, общим весом 160 тонн за 8 часов преодолел расстояние в 320 км, из которых 40 км — по воде.

На предварительном этапе ремонтных работ в Сосновском ЛПУМГ было развернуто оборудование, и силами ООО «Газпром трансгаз Югорск» подготовлена площадка для размещения МКС.

9 июля начались работы по сохранению газа: из ремонтируемого участка газопровода газ подавался через входной шлейф с быстроразъемными соединениями в компрессоры, установленные на мобильных станциях. Далее через выходной шлейф станции газ перекачивался в действующий участок газопровода. Использование высокотехнологичного оборудования позволило всего за 5 дней сохранить на объекте более 3 млн куб. м газа.

Проект по использованию мобильных компрессорных станций для сохранения газа при проведении ремонтных работ реализуется ООО «Газпром МКС» с ноября 2019 года. За это время проведено 64 перекачки на объектах 7 газотранспортных дочерних предприятий ПАО «Газпром» и сохранено более 191 млн куб. м природного газа, подлежащего стравливанию.

Справка

ООО «Газпром МКС» — компания специального назначения, созданная для реализации проекта по использованию мобильных компрессорных станций для сохранения газа при проведении ремонтных работ на магистральных газопроводах.

Проект по использованию мобильных компрессорных станций — это новое высокотехнологичное решение в области энергосбережения. Он направлен на сокращение объемов стравливаемого газа при ремонтах на газопроводах. Перекачивая газ из одной нитки магистрального газопровода в другую, МКС обеспечивает выработку до давления 10 кг/м2 и сохраняет максимальный объем природного газа.

ООО «Газпром МКС» основано в 2018 году, участники компании: ООО «Газпром инвестпроект» — единственный поставщик услуг по перекачке газа с использованием МКС и ООО «ЛК ГПБ». На данный момент в компании работает 123 человека, из которых более 70 — члены экипажей мобильных компрессорных станций.

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