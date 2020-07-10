Организована проверка опубликованных в СМИ сведений о несанкционированном размещении отходов вблизи озера Малые Аллаки в Челябинской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Челябинской области организована проверка опубликованных в средствах массовой информации сведений о несанкционированном размещении отходов вблизи озера Малые Аллаки.

В целях недопущения гибели обитающих в акватории озера ценных пород рыб и редких видов птиц прокуратурой будут приняты меры к предотвращению негативного воздействия отходов на экосистему водоема.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов исполнительной власти региона и местного самоуправления по установлению виновных в загрязнении лиц, расчету и возмещению экологического ущерба.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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